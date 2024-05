Club Brugge zit volgens Peter Vandenbempt wel degelijk met iets: "Dat wordt wel boeiend"

Maandag staat het duel tussen Club Brugge en Union SG op de agenda. Peter Vandenbempt is alvast benieuwd hoe beide ploegen aan de aftrap komen.

Union SG kreeg na drie seizoenen aan de top van het Belgische voetbal eindelijk de beloning waar ze recht op hadden. “Ze hebben het Belgische voetbal toch een extra dimensie en dynamiek gegeven”, zegt analist Peter Vandenbempt bij Sporza.

Union SG heeft de voorbije jaren enorm veel sympathie opgewekt. “Door het verhaal, het publiek en het voetbal dat ze brengen. Na twee keer net niet is deze beker nu mooi en welverdiend. Het is toch fijn om eindelijk iets tastbaars te hebben dat je in de prijzenkast kunt zetten.”

Die trofee is precies wat Union SG nodig had om een eerste hoofdstuk af te sluiten. Het zou ook een boost kunnen betekenen richting de dubbel, net zoals Royal Antwerp FC dat vorig seizoen deed na de bekerwinst.

Mentaal tikje na Fiorentina

Maandag staat in de Champions’ Play-offs al meteen weer een heel belangrijk duel op de agenda, met Club Brugge als tegenstanders. Beslissend zal het nog niet zijn, maar misschien wel al richting bepalend. Volgens Vandenbempt zit Club Brugge wel degelijk met iets, zo vlak voor die belangrijke wedstrijd.

“Nu kan Union op een meer relaxte manier de drie laatste matchen afwerken. Ze hebben al een interessant Europees ticket beet. Daardoor trek je maandag toch met een ander gevoel naar Club Brugge. Het zou eigenlijk niet mogen omdat Fiorentina gewoon beter was, maar misschien heeft blauw-zwart toch een mentaal tikje gekregen. Dat wordt wel boeiend.”