📷 Ultras van Standard komt met heel duidelijk statement richting clubeigenaar en fans

De situatie bij Standard dreigt uit de hand te lopen. De Ultras sturen een statement de wereld in nu de club op het randje van het faillissement staat.

Het gaat sportief niet goed met Standard, maar ook in de bestuurskamers loopt het voor geen meter. De Ultras zijn het helemaal beu en stuurden zopas een heel duidelijk statement de wereld in.

De club is, twee jaar na de overname door 777 Partners sportief niks meer waard en ook het faillissement komt steeds dichterbij. “Dit zijn de donkerste tijden in de geschiedenis van de club”, klinkt het.

De Ultras schuwen de woorden maffia en bandieten niet, zoals je kan lezen in het statement dat we hieronder in zijn volledigheid brengen. De supporters willen niet lijdzaam toezien en alles op zijn beloop laten.

Ze plannen dan ook acties vandaag, in de wedstrijd tegen Westerlo. Ze roepen alle supporters op om al om 17 uur naar het stadion af te zakken, terwijl de wedstrijd pas om 20.45 uur begint. Het wordt afwachten hoe zwaar de acties zullen zijn.