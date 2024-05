Domenico Olivieri spreekt klare taal nu hij Wouter Vrancken moet vervangen

Persconferentie bij KRC Genk, maar zonder Wouter Vrancken. Domenico Olivieri deed zijn verhaal als interim-trainer.

Het tijdperk met Wouter Vrancken als trainer van KRC Genk is vroegtijdig beëindigd. Domenico Olivieri moet al voor de vierde keer overnemen bij de Limburgers. Echt gelukkig is hij natuurlijk niet om de laatste drie matchen de leiding te nemen.

“Het is niets iets waar je om staat te springen, maar ik ben een clubman”, zegt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Als de nood hoog is, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Samen met Michel Ribeiro en Eddy Vanhemel doen we het, maar ik ben de eindverantwoordelijke.”

Over het vertrek van Vrancken wil hij niet echt uitweiden. “Het is allemaal snel gegaan. Twee dagen voor de match... Of ik zelf geschrokken ben? Ik wil in principe niks zeggen over het vertrek van Wouter. Het zijn zaken die gebeurd zijn. Er zijn beslissingen genomen. De club verlaten was zijn keuze. Verder heb ik daar niks aan toe te voegen.”

Business as usual

De opdracht van het bestuur is dezelfde zoals die er altijd al was bij Genk. Zo hoog mogelijk scoren. “We bekijken het match per match. We willen die vierde plaats vasthouden. Dat gaat niet gemakkelijk zijn, maar we gaan daar alles voor doen.”

De spelers namen afscheid van hun trainer. “Je weet hoe dat gaat: sommige jongens waren close met de trainer, andere wat minder. Het is eigen aan het voetbal. Je praat erover. Ik zag een goede vibe op training. Het zijn profs en ze weten dat ze verder moeten.”