Jacky Mathijssen ziet dat KRC Genk grote fouten maakte met Wouter Vrancken

Wouter Vrancken is niet langer de trainer van KRC Genk. Volgens Jacky Mathijssen gingen de Limburgers in de fout met de coach die voor eeuwig op de club zou werken.

De breuk tussen KRC Genk en trainer Wouter Vrancken is er niet plots dag op dag gekomen. Het is een proces dat al langer speelde. Vrancken zou al drie weken geleden aangekondigd hebben te willen vertrekken.

Volgens Jacky Mathijssen gaat KRC Genk in de fout, niet alleen om Vrancken nu te laten vertrekken, maar ook hoe ze hem de voorbije maanden hebben behandeld, zo vertelt hij in een interview met Het Belang van Limburg.

“Ik vind dan ook dat Wouter veel meer gesteund had mogen worden vanuit het bestuur op de momenten dat het wat minder ging. Dan heb ik het niet over de officiële communicatie - die wel altijd correct was - , maar ook over de communicatie achter de schermen, waar men zich in de afgelopen maanden steeds kritischer uitliet over Wouter”, klinkt het.

Eerlijk antwoord

De signalen die het clubbestuur uitstuurde waren volgens de analist veel te negatief. “Dan is het logisch dat je jezelf vragen begint te stellen. In een goed huwelijk ga je dan samen aan tafel zitten en kunnen er dan al eens harde woorden vallen. Maar je praat het uit en je gaat samen verder. Hier was dat blijkbaar geen optie meer.”

De sfeer was dan ook helemaal verdwenen en de relatie op korte tijd helemaal verzuurd. Een andere uitweg was er dan ook niet meer. De conclusie van Mathijssen is bijzonder hard.

“Ik vind het onbegrijpelijk dat Genk één van de meest gegeerde trainers van België heeft weggejaagd. Du jamais vu zelfs. Nu is alles nog heel pril, maar over twaalf maanden moet het clubbestuur toch eens reflecteren over deze zaak en zichzelf de vraag stellen of ze dit wel juist hebben aangepakt. Of we daar ooit een eerlijk antwoord op gaan krijgen? Hopelijk!“