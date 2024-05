"Er zijn heel veel leugens verteld": Rik De Mil (Charleroi) laat zich uit over Westerlo - Genk

Rik De Mil loodste Westerlo naar het rechtstreekse behoud in de Jupiler Pro League. Ondertussen heeft hij in de play-downs hetzelfde gedaan met Charleroi. Een succesvol seizoen, al zal speeldag 30 van de reguliere competitie hem nog wel eventjes achtervolgen.

De slotminuten van het duel tussen Westerlo en KRC Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie werd ontsierd door de 'salonremise' waarvan beelden de wereld rond gingen. Rik De Mil werd er door Westerlo zelfs voor ontslagen.

Nu heeft hij nog eens uit de doeken gedaan wat er gebeurde. "Er zijn gewoon ongelooflijk veel leugens verteld", liet hij er weinig gras over groeien in de podcast Dave & Patje. Ook bij De Mil is alles wat er gezegd is hard aangekomen.

© photonews

"Wij gingen 100 procent voor de winst. Het enige wat ik na de gelijkmaker gezegd heb tegen de spelers is: ‘Neem geen onnoemelijke risico’s, zorg dat de organisatie blijft en doe geen domme dingen.’ Zo is die situatie ontstaan."

Rik De Mil voelde zich gebroken na ontslag bij Westerlo

De blessuretijd van de match tegen Genk - waarin niet meer gevoetbald werd en Kayembé en Madsen zelfs een een-tweetje aan elkaar gaven - waren uiteindelijk wel reden genoeg voor KVC Westerlo om Rik De Mil te ontslaan.

"Dan ben je gebroken. Omdat je maanden aan een stuk voor iets werkt, het realiseert en dan gebeurt dat", aldus nog De Mil. Toch heeft hij geen rancune. "Dat mag je niet als een mislukte passage meedragen", klinkt het.