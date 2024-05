Heeft Europese exit impact op de titelstrijd voor Club Brugge? Vanaken en Mignolet zijn duidelijk

Club Brugge incasseerde een tik nadat het woensdag net niet de finale van de Conference League haalde. De knop moet wel snel omgedraaid worden.

Na de late gelijkmaker van Fiorentina kwam Hans Vanaken nog heel dicht bij de 2-1, waardoor Club Brugge nog verlengingen zou afdwingen. Zover kwam het echter niet en blauw-zwart werd net voor de finale uitgeschakeld.

De Italianen verdienden de finale over twee wedstrijden ook wel meer dan Club Brugge, maar de finale was toch binnen handbereik. Midden in de play-offs en de titelstrijd een bittere pil om te slikken voor blauw-zwart.

Maandag wacht echter alweer een belangrijk duel om de titel tegen Union. Zal de Europese uitschakeling voor een weerslag zorgen? "Het is logisch dat het pijn doet, dit gaan we niet te veel meer meemaken. Maar tegen maandag is dit vergeten", zei Maxim De Cuyper.

Play-offs motivatie voor Vanaken en Mignolet

"We hebben nog drie matchen om voor iets te spelen, daar moet de focus nu naartoe gaan", zei Hans Vanaken. "Stel dat we in de competitie nu vijfde stonden, dan was die ontgoocheling misschien nog groter geweest omdat het het enige was waarvoor je dan nog speelde."

"We hebben alles nog in eigen hand, dan is het niet moeilijk om je daarvoor nog te motiveren. We kunnen de rust die we nu hebben voor Union wel goed gebruiken, zowel fysiek als mentaal", zei Vanaken nog.

"We moeten nu snel de knop omdraaien en ons focussen op de competitie. Deze uitschakeling mag geen rem zijn op de rest van ons seizoen. Het leven gaat verder. Daar gaat het nu om", zei Simon Mignolet nog.