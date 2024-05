Bart Verhaeghe laat zich uit over strafschopgeval tegen Fiorentina én heeft mening over halvering van de punten

Einde verhaal voor Club Brugge in de halve finales van de Conference League. Toch was voorzitter Bart Verhaeghe trots op het parcours dat zijn team heeft afgelegd. En hij blikte ook al eens vooruit richting toekomst.

De halve finales halen in de Conference League én 19 op 21 pakken in de Jupiler Pro League? De voorbije weken mogen ze terecht trots zijn in Brugge. En dus is de voorzitter van blauw-zwart dat ook, na moeilijke maanden eerder dit seizoen.

"Fiorentina was letterlijk ouder. Het toonde meer metier en voetbalde volwassener. Fiorentina speelt ook in een grotere competitie dan de onze. Maar wij waren op onze manier klaar. Fysiek en mentaal", aldus Bart Verhaeghe in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

Halvering van de punten blijft ongerijmdheid

"We hebben meer gelopen dan Fiorentina. En dan die strafschop die er geen was, echt jammer. Ik vond de ref niet op het niveau van een Europese halve finale. Maar kom, daar heeft het niet alleen aan gelegen. We hebben weer wat bijgeleerd."

Iedereen mag volgens Verhaeghe terecht trots zijn op het parcours dat blauw-zwart heeft afgelegd. En nu het afmaken in de competitie? De voorzitter van blauw-zwart heeft nog wel wat te vertellen over de play-offs en de halvering van de punten.

"Mijn mening is niet veranderd omdat we nu in deze situatie zitten. Ik blijf die halvering een sportieve ongerijmdheid vinden. Het is gewoon niet correct. Maar we zitten nu eenmaal in deze situatie. Dan gaan we het proberen niet meer af te geven."