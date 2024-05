Anderlecht geeft al deel van opstelling en tactiek vrij voor match tegen Genk: "Hij is de beste die we hebben daarvoor"

Zo ziet u maar dat we zeker geen trainersmateriaal zijn. Onze veronderstelling was dat Zeno Debast bij afwezigheid van Jan Vertonghen het wel zou moeten opnemen tegen de grote spitsen van Genk en Club Brugge, maar Brian Riemer floot ons meteen terug.

In ons hoofd is de grote Debast een betere match up tegen bijvoorbeeld Tolu Arokodare. Aangezien Vertonghen normaal gezien altijd de 'nummer 9' voor zijn rekening nam. Riemer gaf meteen aan dat het niet Debast zal zijn die tegen de grote Nigeriaan zal staan.

"Gattoni is de beste die we hebben om die situaties te beheren. Hij is Zuid-Amerikaan hé. Hij houdt van dat fysiek spel. Hij is zo agressief. Hij zal zich amuseren. Elke verdediging zal problemen hebben met types als Tolu en Thiago, maar Gattoni kan dat."

Debast krijgt dan weer een andere rol. Hij moet opbouwen en leiden. "Zeno zal onze kapitein zijn. Hij heeft het verdiend. Hij weet wat het betekent om deze club vooruit te duwen. Je gaat er niet veel vinden waar Anderlecht hun leven is. En hij kan de druk aan."

Amuzu als starter?

Dat is dus duidelijk. Wat minder duidelijk is: wie gaat er op links spelen. Is het niet eens tijd om Amuzu te laten starten. Ook daar werden we gecorrigeerd. "De enige waar we nog naar moeten kijken is Yari. Francis is klaar om de match te beginnen. Maar ik moet ook zien waar hij de meeste impact heeft. Is het als starter of als invaller, als iedereen al wat moe is?"

Riemer weet dat de druk zaterdag hoog zal zijn. "Als we morgen niet winnen, maakt het niet uit wat er maandag gebeurt. Wij moeten maximale druk op Union en Club zetten en dan zien we wel wat er gebeurt. We wilden Europees voetbal en dat hebben we. Nu willen we meer."