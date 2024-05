Besnik Hasi heeft een heel goede reden om voor STVV te eindigen

KV Mechelen speelt zondag op bezoek bij STVV. Het mist vijf basisspelers, maar Besnik Hasi wil meer zien dan een match zonder enig belang.

Besnik Hasi mag dan volgend jaar geen trainer meer zijn van KV Mechelen, toch wil hij niet dat de resterende wedstrijden in de Europe Play-offs bekeken en benaderd worden als een soort van oefenwedstrijden. “Een oefenmatch mag dit niet zijn, die zijn voor in de voorbereiding”, zegt Hasi aan Gazet van Antwerpen. “Ik hoop dat we de mentaliteit hebben om hetzelfde te brengen. We willen vóór STVV eindigen in het klassement.”

Er valt niks meer te winnen of te verliezen, maar de trainer van Malinwa maakt een opvallende bedenking waarom er toch nog moet gespeeld worden. “Ik heb gehoord dat een hogere plek ook belangrijk is voor de tv-gelden”, gaat hij verder. In ieder geval zijn er nog spelers die van de gelegenheid willen gebruik maken om zichzelf in de kijker te spelen.

“Jongens die weinig aan de bak kwamen de laatste weken. Iemand als Boli (Bolingoli, red.) bijvoorbeeld. Boli is een supergoede voetballer, maar Daam (Foulon, red.) deed het gewoon goed de laatste weken. Die konden we niet zomaar op de bank zetten. Hetzelfde met Konaté toen hij op de Africa Cup was. Mukau heeft hem uit de ploeg gespeeld. Nog een voorbeeld zijn Walsh en Antonio. Ook Lauberbach gaat nog kansen krijgen.”