Veel twijfels bij keuze van Wouter Vrancken om voor KAA Gent te kiezen

Wouter Vrancken is geen trainer meer bij KRC Genk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij aan de slag bij KAA Gent.

Het hing al een tijdje in de lucht en is sinds donderdag ook officieel. Wouter Vrancken is niet langer de trainer van KRC Genk. Het gerucht doet de ronde dat hij al helemaal rond zou zijn met KAA Gent voor volgend seizoen.

Het klinkt ook begrijpelijk dat Vrancken eerst een nieuwe deal sluit vooraleer hij de deur achter zich dichttrekt in Limburg. Nochtans lijkt de keuze voor de Buffalo’s niet hetgeen Vrancken zelf nodig had, zo oordeelt Jacky Mathijssen.

“Dat Wouter nu meer dan waarschijnlijk voor AA Gent kiest, vind ik persoonlijk geen geweldige carrièrezet”, is hij heel erg duidelijk in zijn column in Het Belang van Limburg.

Vanhaezebrouck opvolgen

Volgens Mathijssen had Vrancken voor een veel betere deal moeten kiezen. “Voor mij is hij klaar voor een buitenlands avontuur. Dat was hij al toen hij bij Genk begon. Met Gent kiest hij nu toch voor een club van een vergelijkbaar niveau als Genk. Een stap vooruit kan je dat niet noemen.”

Mathijssen is er ook van overtuigd dat het geen gemakkelijke opdracht wordt om in Gent een naam als Hein Vanhaezebrouck op te volgen. “In die man zijn schoenen treden, dat wordt toch minder evident dan in de sandaaltjes van Storck destijds bij Genk. Maar ik hoop van harte dat het hem gaat lukken!”