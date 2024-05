Riemer niet gelukkig met ontslag van Wouter Vrancken: "Optimaal is het niet"

Zal Brian Riemer ongelukkig zijn dat hij straks Wouter Vrancken niet meer zal zien? De twee waren nu niet meteen de beste vrienden. En toch is Riemer niet helemaal gelukkig dat de Genkse trainer gisteren werd buiten gesmeten.

Vrancken en Riemer, dat gaf al een paar keer vonken. Na de zege in Genk bootste Vrancken zelfs de viering van Riemer na. Die was na de overwinning in het Lotto Park als een gek het veld opgerend. Vrancken deed dat bij de laatste confrontatie ook, wat wenkbrauwen deed rijzen.

Riemer wou er niet te diep op ingaan. "Als er niet wat commotie is, wat zouden jullie dan schrijven?", lachte hij. "Maar het is meer iets dat gecreëerd wordt, die rivaliteit. Daarbij willen wij gewoon focussen op onszelf."

"Genk is wat onstabiel geweest qua resultaten, maar voor ons wordt het sowieso een moeilijke wedstrijd. Er is geen 'bad blood' tussen ons, als ik voor mezelf persoonlijk mag praten."

Al is het voor Riemer wel moeilijker om de wedstrijd voor te bereiden nu straks Domenico Oliveiri aan de zijlijn staat. "Je hebt gelijk, dat is nooit optimaal", antwoordde hij op onze vraag. "Je hoopt altijd dat je het twee-drie wedstrijden kan aanschouwen om te zien hoe het gaat bij hen. En hoe de details worden aangepast."

Nu hebben we echt onze twaalfde man nodig

"Nu goed, 80 procent van onze voorbereiding gaat over onszelf. We hebben wel twee-drie scenario's voorbereid. Maar we hebben enkel controle over onze eigen prestatie. En die moet goed zijn om Genk te kloppen."

Dat zal zonder Jan Vertonghen moeten gebeuren. "Kijk, ik heb nog nooit geklaagd over blessures en ga daar nu ook niet mee beginnen. Het is deel van het voetbal en we moeten er mee omgaan."

"Wat ik wel kan zeggen: we gaan onze fans nodig hebben. Nu moeten ze echt onze twaalfde man zijn. Ik hoop dat ze met zoveel vechtlust naar het stadion komen... Dat ze een sfeer creëren die ons vooruit stuwt."