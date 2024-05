De tijd begint te dringen: 'Beerschot blijft wachten, onduidelijkheid op diverse fronten'

De vreugde was groot een aantal weken geleden toen duidelijk werd dat Beerschot de titel en vooral de promotie mocht vieren naar de Jupiler Pro League. Daarna gebeurde er echter heel veel en ondertussen is en blijft het ... wachten.

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken vertrok, over coach Dirk Kuyt is nog onduidelijkheid. Niemand weet wat United World, de hoofdaandeelhouder, van plan is. Verkopen ze? Verkopen ze niet? En aan wie? Het is koffiedik kijken.

Allemaal vragen die ervoor zorgen dat ook technisch directeur Gyorgy Csepregi en trainer Dirk Kuyt in onzekerheid leven. Die eerste wil weten met welk budget hij zal moeten werken. De tweede ook en hij koppelt dan ook mogelijk zijn toekomst op het Kiel aan die van Csepregi.

© photonews

Csepregi verklaarde eerder al dat hij met een sportief budget van 3 miljoen euro een ploeg van 1A-niveau kan opbouwen. En het lijkt erop dat Dirk Kuyt zijn lot aan dat van Csepregi heeft verbonden. Als de Hongaar vertrekt, zal de Nederlander ongetwijfeld hetzelfde doen.

Wachten op United World

Het is en blijft klaarblijkelijk nog steeds wachten op de aandeelhoudersvergadering. De langverwachte aandeelhoudersvergadering bij Beerschot heeft nog niet plaatsgevonden. Sterker nog: ze staat voorlopig zelfs nog niet op de agenda, weet Gazet van Antwerpen.

De Vlaamse aandeelhouders wachten nog steeds op nieuws uit Genève, waar United World zetelt. De Saudische holding, die 75 procent van Beerschot in handen heeft, schuift alles voorlopig op de lange(re) baan. En de voorbereiding op het seizoen 2024-2025 mag toch stilaan beginnen.