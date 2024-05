Van forfait geen sprake: Standard daagt niet op, maar verliest voorlopig niet

De fans hadden het aangekondigd en het is ook zo uitgedraaid. De match tussen Standard en Westerlo is niet doorgegaan.

De harde kern van Standard blokkeerde al sinds 17 uur de toegang tot de Academie, waar de spelers verzamelden om rond 19 uur naar Sclessin te vertrekken, enkele kilometers verderop.

Er daagden uiteindelijk een 1.000-tal supporters op en die lieten niet toe dat de spelers naar het stadion zouden vertrekken. Pogingen van CEO Pierre Locht om te onderhandelen met de fans om de spelers toch door te laten leverden niets op.

Zelfs het nieuws dat er wat gaat veranderen en dat 777 Partners zich uit het voetbal terugtrekt en de club te koop zet waren geen gegronde reden voor de fans om de spelersbus door te laten.

Een half uur voor de match was te horen dat Standard forfait zou gegeven hebben, maar dat nieuws werd niet officieel bevestigd en zou ook niet kloppen. Het was dan ook wachten tot 20.45 uur, toen de match officieel moest beginnen.

Scheidsrechter Marco Simonini, die zijn eerste match in de Jupiler Pro League zou leiden, gaf de nodige uitleg. "We hebben het veld gecheckt, de VAR geïnstalleerd. De Westerlo-spelers waren aanwezig en hebben opgewarmd. De ploeg van Standard was niet aanwezig. Nu moeten we dertig minuten reglementair wachten, en dan kan de bevoegde instantie een beslissing nemen."

Dat betekent niet dat er op dit moment al sprake is van forfait. Het gaat voorlopig nog om overmacht, want de spelers kunnen het stadion niet bereiken. Wordt hoe dan ook vervolgd. Aan de voetbalbond om te beslissen wat er met deze partij moet gebeuren...