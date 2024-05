"Triest spektakel": Bekerfinale stilgelegd door harde kern van Antwerp

Bij de start van de tweede helft liep het fout in het Koning Boudewijnstadion. De harde kern van Royal Antwerp FC gooide pyrotechnisch materiaal uit de tribune.

Union SG kwam net voor de rust op voorsprong in de bekerfinale en dat moet de harde kern van Royal Antwerp FC niet bevallen zijn.

Meteen bij de start van de tweede helft kwam er heel wat pyrotechnisch materiaal naar beneden uit de tribune van de heel harde kern van The Great Old, de mannen helemaal in het zwart gekleed.

De wedstrijd werd een drietal minuten stilgelegd vooraleer er weer gevoetbald kon worden. De stadionspeaker waarschuwde dat de wedstrijd definitief gestaakt kon worden.

“Een triest spektakel”, klonk het bij commentator Peter Vandenbempt. “Hopelijk is de voorraad nu op en kunnen we weer gaan voetballen.”