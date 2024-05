Johan Boskamp zegt wie de ideale opvolger voor Vrancken bij KRC Genk is

Donderdag maakte KRC Genk bekend dat Wouter Vrancken niet langer trainer is. Hij trekt naar alle waarschijnlijkheid richting KAA Gent.

Wouter Vrancken is geen trainer meer van KRC Genk. Hij trekt wellicht naar KAA Gent, waar hij de opvolger van Hein Vanhaezebrouck wordt. Volgens analist Jacky Mathijssen is dat geen stap vooruit voor Vrancken.

“Als je in België hoger mikt dan Genk of Gent kom je uit bij Club Brugge of Anderlecht. Of hij moet al naar het buitenland. Nee joh, AA Gent lijkt me een prima club voor Wouter”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

“Qua organisatie, stadion en uitstraling zitten ze daar op hetzelfde niveau als Genk. Ik ben wel benieuwd of hij er meteen zijn stempel gaat drukken op het voetbal of dat hij de huisstijl van Hein verderzet.”

Hasi als opvolger voor Vrancken

Boskamp doet meteen ook een voorstel wie de opvolger van Vrancken bij de Limburgers moet worden. “Besnik Hasi. Hij heeft goed werk geleverd bij KV Mechelen en ook bij alle clubs waar hij voordien aan de slag was. Daarnaast heeft hij ook een achtergrond als speler bij Genk. Hij kent de mentaliteit van het huis. Genk is toch altijd een beetje zijn club gebleven.”

Besnik Hasi maakte een tijdje geleden al bekend dat hij het na enkele maanden al voor bekeken houdt bij Malinwa. KV Mechelen is druk op zoek naar een nieuwe trainer.