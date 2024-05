Vanhaezebrouck komt met opmerkelijk voorstel voor resterende matchen in play-offs

KAA Gent is de winnaar van de Europe Play-offs. Hein Vanhaezebrouck heeft dan ook een voorstel voor de resterende wedstrijden.

Het voetbalseizoen duurt al lang en voor KAA Gent blijft het maar duren. Bovendien kan Hein Vanhaezebrouck de teugels nog niet vieren. “Je zit nu met drie matchen die qua punten geen belang meer hebben”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De trainer van de Buffalo’s heeft dan ook een voorstel klaar voor de ploegen in de Europe Play-offs. “Laten we al onze negen invallers gebruiken, zodat we iedereen minuten kunnen geven. Als het voor iedereen hetzelfde is, zou ik graag negen wissels doen.”

Het aantal vervangbeurten moet volgens Vanhaezebrouck wel gelijk blijven. “We behouden dan wel natuurlijk het aantal wisselmomenten, anders wordt het een kakofonie. Ik zou het heel goed vinden dat ze zeggen: gebruik maar iedereen.”

KAA Gent zit nog met die heel belangrijke barragematch, waardoor je niet zomaar wat kan doen, beseft ook Vanhaezebrouck. “Er zijn er bij ons wel enkele die minuten nodig hebben maar de meesten kunnen geen 90 minuten spelen, dus je moet er ook rekening mee houden dat als ze starten, ze ook gewisseld moeten worden. Mijn voorstel zal uiteraard verworpen worden maar ik denk dat iedere coach in PO2 hier zou kunnen mee leven.”