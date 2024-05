Gewezen voetballer zwaargewond na verkeersongeluk, broer overleden

Droevig nieuws vanuit Nigeria. Daar is voormalig international van Nigeria Tijjani Babangida zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Zijn broer Ibrahim zou bij dat ongeluk bovendien overleden zijn.

Het ongeluk zou volgens De Telegraaf gebeurd zijn op de snelweg van Kaduna naar Zaria. Tijjani Babangida zou daarbij in kritieke toestand zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij zou stabiel zijn. Zijn broer Ibrahim zou zijn overleden.

Ook de vrouw van Tijjani zat in de auto en is met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis van Zaria. De omstandigheden van het ongeval zijn tot op heden nog niet bekend, maar zal meer dan waarschijnlijk verder worden onderzocht.

Gewezen speler van Ajax Amsterdam

De 50-jarige Tijjani Babangida is de bekendere van de twee broertjes. Hij was international van zijn land en speelde bij onder meer Roda JC en Ajax Amsterdam. Zijn broer speelde dan weer onder anderen bij Volendam.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die aangedaan is door dit nieuws, de familie en vrienden van de familie Babangida veel sterkte te wensen in moeilijke dagen en veel beterschap aan Tijjani Babangida zelf.