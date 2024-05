El Khannouss doet het opmerkelijke verhaal over zijn truitjeswissel na match tegen België op WK

Op het WK in Qatar won Marokko van de Rode Duivels. Bilal El Khannouss speelde uiteindelijk niet, maar maakte wel een opmerkelijk verhaal mee.

Het was een wel heel bijzonder moment voor Bilal El Khannouss op het WK in Qatar in 2022, toen hij met Marokko tegen België moest spelen.

Uitkomen tegen het land waar hij was opgegroeid, waar hij ook in de nationale jeugd voetbalde en waar hij zijn huidige werkgever heeft. Maar een WK is en blijft iets unieks en winnen, moet je altijd vieren, zo klinkt het bij El Khannouss.

Dat deed hij ook tegen de Rode Duivels, toen er met 0-2 gewonnen werd in de groepsfase. Al heeft hij een opvallende anekdote aan die wedstrijd overgehouden en die draait helemaal rond het wisselen van truitjes.

Truitje naar Eden Hazard

“Toen we naar de supporters liepen om te gaan vieren, hadden we onze truitjes achtergelaten op de bank. Toen ik terugkwam was het weg. Ik werd gek”, klonk het bij Het Nieuwsblad. Maar het truitje was niet zomaar verdwenen. “Bleek dat onze materiaalman ze mee naar binnen had genomen. Ik erachteraan maar hij had geen flauw idee waar het was.”

De aap kwam pas later die avond uit de mouw. “Toen we terug in het hotel waren, zag ik ineens een artikel op de site La Dernière Heure. Er stond een foto bij van Eden Hazard met mijn truitje. ‘Hoe is ’t mogelijk?’ dacht ik. Zou die dat nu echt gevraagd hebben? Wat een eer. Maar wat bleek. Iemand van onze staf had Eden zijn shirt gevraagd en het mijne als pasmunt gebruikt.”