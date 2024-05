Vanhaezebrouck volgend jaar bij Belgische topclub aan de slag? "Hij krijgt altijd zijn zin"

Het verhaal van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent eindigt na dit seizoen. Maar waar gaat de Gentse oefenmeester aan de slag gaan?

Het is al een tijdje duidelijk dat er voor Hein Vanhaezebrouck geen nieuwe overeenkomst met KAA Gent komt. Zeker nu Wouter Vrancken weg is bij KRC Genk en volop aan de Buffalo’s gelinkt wordt lijkt de kogel helemaal door de kerk.

Al is het natuurlijk wel de vraag waar Vanhaezebrouck dan in de Jupiler Pro League aan de slag zal gaan, want hij heeft nog geen zin om op pensioen te gaan. Hij werd al aan verschillende clubs gelinkt richting volgend seizoen.

Eén van de opties is Club Brugge. Dan moet hij het bestuur van blauwzwart wel weten te overtuigen om Nicky Hayen aan de kant te schuiven, want die deed het sinds het ontslag van Ronny Deila wel ontzettend goed.

Samen op vakantie

Lorenzo Staelens denkt niet dat Vanhaezebrouck een optie voor Club Brugge is en daar heeft hij een heel goede reden voor, zo maakt Staelens duidelijk in een interview met Gazet van Antwerpen naar aanleiding van de Europese halve finale van Club Brugge.

“Ik ken Hein al heel mijn leven, we gingen als kind al samen op vakantie. Hein krijgt altijd zijn zin. Wilde hij vissen, dan gingen we vissen. Wilde hij zwemmen, dan gingen we zwemmen. Ik betwijfel of ze dat bij Club appreciëren”, is hij heel erg duidelijk.