Da's wel heel erg snel! Rik De Mil zegt wanneer hij na ontslag met Mehdi Bayat gesprek had

Rik De Mil werd na de laatste speeldag van de reguliere competitie ontslagen bij Westerlo. Hij vond snel een nieuwe job bij Sporting Charleroi.

Rik De Mil loodste Westerlo naar het rechtstreekse behoud in de Jupiler Pro League. De salonremise tegen KRC Genk werd hem echter zwaar aangerekend, waardoor hij uiteindelijk bij de Kemphanen ontslagen werd.

De Mil kreeg te horen dat hij zijn sportieve plicht niet nakwam tijdens die wedstrijd. Dat deed enorm veel pijn, maar uiteindelijk bleek verder samenwerken geen optie. Er werden ook heel veel zaken gezegd en geschreven die helemaal niet juist waren, zo liet De Mil al weten.

Al moest de ex-trainer van Club Brugge ook niet lang wachten op een nieuwe job. Het eerste contact met Charleroi kwam er uiteindelijk wel heel erg snel, zo vertelt De Mil in de podcast Dave & Patje van Gazet van Antwerpen.

Geen wrok tegenover Westerlo

“Mehdi Bayat contacteerde mij meteen en drie uur na mijn ontslag hadden we een gesprek”, vertelt hij. Enkele dagen later was de samenwerking een feit en uiteindelijk hield De Mil ook de Zebra’s in eerste klasse.

Een wrok tegenover Westerlo koestert De Mil alvast niet. Hij kijkt terug op de fijne samenwerking bij de club. “Als ik hen terugzie dan gaat dat positief zijn”, besluit De Mil.