Lotto Park ondanks zege in rouw: fan werd onwel en is intussen overleden

Een zware klap voor de Anderlecht-familie. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd tussen Anderlecht en Cercle Brugge werd een fan onwel. De man is intussen overleden in het ziekenhuis.

Na de eerste helft werd het al meteen duidelijk dat er iets ernstig aan de hand was. Alle uitgangen van het Lotto Park werden afgesloten omdat de hulpdiensten aan het werk waren op de parking aan de hoofdingang.

De fan werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat en hij overleed in het ziekenhuis. Bij Anderlecht waren ze erg aangeslagen, Brian Riemer voorop.

"Voetbal is niet belangrijk op dit moment", zuchtte de Deense coach. "We zijn met al onze gedachten bij de familie. Het is niet makkelijk voor de spelers, voor de fans, voor de technische staf... De hele Anderlecht-familie is getroffen."

Ook wij wensen de familie en vrienden veel moed en sterkte toe in deze moeilijke tijd.