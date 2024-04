RSC Anderlecht incasseert dubbele tegenvaller vlak voor clash met Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leider Anderlecht trekt zondag naar Jan Breydel voor een nieuw treffen met Cercle Brugge. Paars-wil een nieuwe stap richting de titel zetten. En dus wil het helemaal klaar zijn voor het belangrijke duel tegen De Vereniging.

Afgelopen woensdag won Anderlecht nog relatief makkelijk met 3-0 van Cercle Brugge, zondag trekt het naar Jan Breydel voor de terugwedstrijd. In de reguliere competitie won het ook al met 0-3 van Cercle Brugge.

Anderlecht incasseert wel een ferme opdoffer voor de clash met Cercle Brugge. Het moet het zoals verwacht doen zonder geblesseerden Schmeichel en Dreyer, die woensdag uitvielen. Er was twijfel, maar de knoop is nu doorgehakt.

Volgens Het Laatste Nieuws vielen de scans mee, maar de wedstrijd tegen Cercle Brugge komt te vroeg. Coach Brian Riemer kan mogelijk wel rekenen op de terugkeer van Verschaeren, die steeds dichter bij de ploeg staat.

Geen Dreyer, geen Schmeichel

Voor Thorgan Hazard is het seizoen sowieso al ten einde. Voor Riemer wordt het dus sowieso extra puzzelen op het middenveld. Zeker Dreyer zal node gemist worden door paars-wit, want hij is de clubtopschutter.

Dit seizoen scoorde hij al achttien keer. Ook tegen Cercle Brugge was hij nog van belang met een goal en een assist, nu zal Anderlecht het tegen De Vereniging dus zonder hem moeten zien te rooien. De match vangt aan om 16 uur.