🎥 De speech van Colin Coosemans in de kleedkamer van Anderlecht, waarna hij zijn tranen niet meer kon bedwingen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft woensdagavond overtuigend met 3-0 gewonnen van Cercle Brugge. Bovendien mocht Colin Coosemans zijn eerste wedstrijd voor paars-wit spelen.

Anderlecht begon goed aan zijn wedstrijd en stond na een halfuur 1-0 voor na een doelpunt van Théo Leoni. Anders Dreyer maakte er enkele minuten later 2-0 van. Ook meteen de ruststand.

Maar na de rust kwam Kasper Schmeichel niet meer op het veld. Hij werd meteen vervangen door Colin Coosemans die zo voor het eerst sinds 2020 nog eens tussen de palen stond in een officiële wedstrijd.

Ook meteen zijn eerste match voor Anderlecht. Tijdens een interview op tv was hij duidelijk al emotioneel, maar in de kleedkamer kon hij zijn tranen niet meer bedwingen.

"Ik wil jullie ook allemaal bedanken, jullie bleven me pushen. Bedankt aan mijn familie, het was het allemaal waard", kort en bondig, de speech van Coosemans in de kleedkamer.

Zijn ploegmakkers, en dus ook Kasper Schmeichel, vierden het debuut van de doelman. Nadien is te zien hoe Majeed Ashimeru de tranen van Coosemans probeert te drogen met zijn truitje.