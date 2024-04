Riemer heeft maar twee keuzes voor groot probleem: de meest logische optie zien we niet meteen gebeuren

Ondanks de zege van Anderlecht zijn er nog veel twijfels over hoe de leider zich in de resterende vijf matchen gaat presenteren. Tegen een Cercle Brugge dat zijn hele verdediging miste, lukte het aanvallend nog. Maar of dat ook gaat werken tegen Club, Genk en Union...?

Anderlecht presenteerde zich gisteren eigenlijk zoals het al heel de play-offs speelt: bouwen op een goeie organisatie. Vanaf de middenlijn - als de bal dan nog op de grond is - wordt het echter een andere zaak.

Paars-wit rekent daar op flitsen van zijn aanvallers. Dolberg en Dreyer zijn de mannen die dan iets moeten forceren. Of Amuzu wordt de diepte ingestuurd. Tegen de Vereniging werkte dat na een zeldzame infiltratie van Théo Leoni, die aangespeeld werd door de naar binnen snijdende Dreyer.

Angulo zal Riemer niet snel in de basis droppen

Maar zoals we eerder al zagen: Club en Genk laten zoiets niet toe. Iedereen moet ook toegeven: de middenvelders van die ploegen zouden Théo niet zo makkelijk in de box hebben laten komen. En zondag recupereert Miron Muslic zijn torens, Popovic en Daland.

We durven nu al beweren dat Cercle zich dan niet zo makkelijk naar de slachtbank zal laten leiden. Brian Riemer doet er toch goed aan om de komende dagen de nadruk te leggen op aanvallende patronen. En hij zal Amuzu wel degelijk nodig hebben om voor die diepgang te zorgen.

Anderlecht komt anders o zo moeilijk in de beslissende zone. Dolberg heeft de bal immers ook liever in de voet. En wat als Dreyer niet fit geraakt? Toch maar eens proberen om met twee echte flanken te spelen? Nilson Angulo is soms wel nog wat onbeholpen, maar hij heeft dat onvoorspelbare.

Vazquez op de flank?

Al grijpt Riemer in die gevallen dikwijls terug naar zijn vertrouwde jongens. Eerder zal hij Vazquez op de flank zetten dan de 20-jarige Ecuadoraan. Voor Dreyer is er immers geen één op één-vervanger in de kern. "Hij speelde al quasi elke minuut", knikte Riemer. "Dit is typisch voor het einde van het seizoen. Dat is voetbal."

In ieder geval zal hij een plan moeten hebben, want zelfs al kan men de Deense topschutter klaarstomen, dan nog moet men er rekening mee houden dat hij kan hervallen. Zo ging het ook met Yari Verschaeren, die waarschijnlijk gepusht zal worden om fit te zijn tegen zondag of volgende week.