🎥 Cercle, Anderlecht of allebei: wie moest in slotkwartier strafschop krijgen?

Het duel tussen Cercle Brugge en RSC Anderlecht eindigde op een 1-1-gelijkspel. In het slotkwartier waren er twee strafschopfases waarover gediscussieerd kan worden.

Op iets minder dan een kwartier van het einde claimde Cercle Brugge een strafschop voor een handsbal van Angulo. Zowel scheidsrechter Erik Lambrechts als de VAR zagen er echter geen penalty in.

In de blessuretijd was het aan de overkant prijs. Daland leek de bal met de hand te stoppen in de zestien op een voorzet van Angulo, maar ook hier ging de bal niet op de stip. Lambrechts leek zelfs te gesticuleren over de fase aan de overkant.

Als je vergelijkt met voor welke handsballen er wel al een strafschop gegeven werd, dan is de conclusie snel gemaakt. Oordeel vooral zelf, de beelden kan je hieronder bekijken.

