Vader van Colin Coosemans komt met fikse uithaal naar KAA Gent

Colin Coosemans mocht woensdagavond invallen bij RSC Anderlecht. Het was de eerste keer dat hij voor paarswit mocht spelen.

Kasper Schmeichel bleef woensdag tijdens de rust van de match tussen RSC Anderlecht en Cercle Brugge in de kleedkamer, waardoor reservedoelman Colin Coosemans zijn eerste minuten ooit voor RSC Anderlecht speelde.

Coosemans speelt sinds 2021 voor RSC Anderlecht. Peter Verbeke haalde hem toen weg bij KAA Gent. Hij had toen in drie jaar tijd amper zes wedstrijden mogen spelen. Hij koos voor Anderlecht, ook al waren er ploegen waar hij veel meer kon spelen.

“Op je 28ste speelt het financiële ook mee. Wat kiest gij als ge ergens slechts een derde of een kwart zou gaan verdienen? Bovendien was het altijd de bedoeling om voor een topclub te keepen. Spelen is een zaak, de omstandigheden een andere. En waar kunt ge beter zitten dan bij Anderlecht? De omkadering, de faciliteiten, de sfeer ook: allemaal top”, zegt vader Philippe aan Het Nieuwsblad.

Het keerpunt bij KAA Gent was volgens vader Coosemans de voorronde van de Europa League tegen Jagiellonia in 2018. “In die wedstrijd regende het hard en Colin zag de Poolse bal een paar keer uit zijn handen draaien. Maar, hij hield de nul en haalt er zelfs nog een goeie bal uit, waardoor ze 0-1 winnen.”

Maar niet iedereen was tevreden over Coosemans. “Ondanks de nul vonden sommigen blijkbaar dat hij onzekerheid uitstraalde. Erna was het voorbij. Dat is AA Gent. Daar worden veel goeie doelmannen gehaald maar veel kansen krijgen ze niet. Bij een zogenaamde topclub word ge rapper afgevoerd dan bij KV Mechelen of Beveren.”