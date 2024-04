Serge Gumienny doet opmerkelijke vaststelling over arbitrage in de play-offs

Dit seizoen is er al veel te doen geweest om de VAR en beslissingen van de scheidsrechters. Afgelopen weekend was er gelukkig weinig discussie mogelijk.

Tijdens Cercle-Anderlecht waren er twee strafschopfases. Volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny werden die allebei goed beoordeel. "In Cercle - Anderlecht waren er twee vergelijkbare penaltyfases. In beide gevallen ging het om een speler waarbij de bal via een ander lichaamsdeel tegen de hand kwam", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Erik Lambrechts heeft die fases volgens mij correct beoordeeld. Zowel aan de ene als aan de andere kant floot hij geen strafschop. Slim en consequent gearbitreerd, maar ook gewoon een correcte toepassing van het reglement."

Gumienny heeft zelfs complimenten voor de VAR. Die werken sinds de play-offs in teams samen met scheidsrechters, en dat loont zo te zien. "Voor die tweede fase wil ik ook een pluim geven aan de VAR (Lothar D’Hondt, n.v.d.r.)."

"Het is pas na een aantal herhalingen en in close-up dat je ziet dat die bal via Daland zijn dij tegen zijn hand vloog. Dit vind ik nu eens een mooi voorbeeld van een fase waarin er goed wordt samengewerkt tussen scheidsrechter en VAR."

Gumienny merkt ook iets op. Hij vindt dat het niveau van de arbitrage hoger ligt nu, dan tijdens de reguliere competitie. En daar heeft hij ook een verklaring voor.

"Net als vorig jaar ligt het niveau van de arbitrage hoger in de play-offs dan in de reguliere competitie. Dat heeft deels te maken met het hogere niveau van het voetbal, maar toch ook met een grotere motivatie en concentratie bij de scheidsrechters zelf. Over het algemeen doen ze het goed. Gelukkig maar, want dit is ook het moment van de waarheid."