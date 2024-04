Wat een statement! Club Brugge bezorgt Racing Genk kater van jewelste met overtuigende zege

Club Brugge heeft zijn titelambities stevig onderstreept tegen Racing Genk. Het bezorgde Racing Genk een stevige kater en won overtuigend met

Club Brugge en Racing Genk waren de twee ploegen in vorm in de Champions’ Play-offs, ze pakten allebei 10 op 12 in de eerste vier wedstrijden. Woensdag stond een eerste duel van twee deze week op het programma.

De thuisploeg begon meteen uitstekend en scoorde ook al na vijf minuten. Skoras legde in de zestien terug tot bij Jutgla, zijn eerste poging werd nog van de lijn gekeerd. De rebound belandde in zijn voeten en de Catalaan legde binnen.

Club bleef daarna de hele eerste helft domineren tegen een onmondig en defensief slordig Racing Genk. De Limburgers ontsnapten voor de rust nog aan de 2-0, maar de vrijstaande Odoi kopte nog hoog over.

Club bezorgt Genk kater in tweede helft

In de tweede helft veranderde er niets aan het wedstrijdbeeld. Club domineerde en na vijf minuten maakte Skoras er 2-0 op aangeven van Vanaken. Net voor het uur maakte Thiago er zelfs 3-0 van, zijn eerste goal sinds 30 januari.

Genk werd daarna nog meer kopje onder geduwd. Jutgla legde af voor De Cuyper, die in een tijd in de korte hoek binnen knalde. Club kwam daarna niet meer in de problemen en won zo al bij al makkelijk met 4-0.

Club Brugge blijft Anderlecht zo onder druk zetten, het verschil is nog altijd twee punten. Racing Genk moet de rol even lossen en staat nu op zeven punten van Anderlecht. Zondag ontvangt Genk al Club, de knop zal snel omgedraaid moeten worden.