Paul Okon doet boekje open waarom Andreas Skov Olsen nog altijd bij Club Brugge zit

Paul Okon was tot vorig jaar assistent bij Club Brugge. Hij kan als geen ander vertellen over de spelers van blauwzwart.

Franky Van Der Elst interviewde Paul Okon voor Het Nieuwsblad over de gang van zaken bij Club Brugge. Dat blauwzwart in de titelrace zit na de moeilijke reguliere competitie is een enorme opsteker voor blauwzwart.

Nochtans twijfelt niemand dat er meer dan voldoende voetballend talent rondloopt in het Jan Breydelstadion, maar uiteindelijk zijn het enkel de resultaten die tellen. Van Der Elst vraagt Okon in het interview ook wie de meest getalenteerde speler bij Club Brugge is.

De Australiër komt niet uit bij Antonio Nusa zoals je spontaan zou verwachten, maar wel bij Andreas Skov Olsen. Volgens Okon werd het op training heel vaak duidelijk dat hij eigenlijk te goed is voor Club Brugge en de Belgische competitie.

Geen open boek

“Maar zag je tijdens diezelfde trainingen ook waarom Skov Olsen toch nog gewoon in Club zit?”, vraagt Van der Elst zich meteen af. Waarop Okon niet anders kon dan met “Absoluut” te antwoorden.

“Skov Olsen heeft de kwaliteiten om hoger te mikken - het verbaast me niet dat grote clubs hem op de radar hebben. Langs de andere kant vergooit hij zijn talent een beetje doordat hij geen constante in zijn spel legt, vaak geblesseerd is,… Ik heb daar nooit met hem over gesproken. Hij is geen open boek”, klinkt het nog.