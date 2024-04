Marc Degryse heeft een controversiële visie van op Club Brugge's kans op de titel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De afgelopen weken zit Club Brugge helemaal op schema. De titel is mogelijk en Europees kunnen ze iets historisch bereiken. Al zou Club Brugge niet voor de titel mogen meedoen volgens Marc Degryse.

Nu pas op volle sterkte

Club Brugge is de laatste weken enorm sterk. De trainerswissel bleek een gouden zet te zijn en nu komen er nog een aantal sterkhouders terug bij. Afwezige sterspelers van Club Brugge weer terug: wat betekent dit voor het team?

Het lijkt er dus op dat Club Brugge niet te stoppen zal zijn in hun titelstrijd. Al had dit nooit mogen gebeuren volgens Marc Degryse.

Het is niet fair, niet correct

"Union had na de reguliere competitie negentien punten meer dan Club, maar blauw-zwart doet nu wel vol mee voor de titel. Eigenlijk is het ‘zottigheid’ dat dat kan. Niet fair, niet correct", oordeelt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Het moet anders

Voor Degryse is het dan ook duidelijk dat de puntendeling in de nabije toekomst nu wél moet verdwijnen. "Wat mij betreft moeten we naar een competitie met zestien en Champions’ Play-Offs met vier clubs en zonder halvering van de punten", besluit hij.