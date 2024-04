Afwezige sterspelers van Club Brugge weer terug: wat betekent dit voor het team?

Club Brugge speelde KRC Genk afgelopen week letterlijk naar huis. Het werd 4-0 in het eigen Jan Breydel en nu zullen ze met nog een sterkere selectie aantreden.

Club Brugge lijkt ongenaakbaar

Club Brugge lijkt de laatste weken ongenaakbaar. Zowel in de Champions Play-Offs al in de Conference League loopt het op wieltjes. Ze zijn ondertussen boven Union gesprongen en hebben RSC Anderlecht in het vizier. Nu pas zullen ze echt op volle sterkte aantreden.

Smaakmakers zijn terug

Club Brugge kwam met het goede nieuws dat zowel Simon Mignolet als Casper Nielsen terug fit zijn. Beide smaakmakers zijn dan ook direct in de selectie opgenomen voor de wedstrijd op het veld van KRC Genk. Andreas Skov Olsen is ook terug van de partij en zou mogelijk direct starten bij Club Brugge.

Denis Odoi kind van de rekening

Hugo Vetlesen was in de thuiswedstrijd tegen KRC Genk nog geschorst. De Noorse middenvelder is terug van de partij is opgenomen in de wedstrijdselectie. De kans is zeer groot dat hij direct mag starten in de basis. Dan verhuist Denis Odoi terug naar de bank bij Club Brugge.