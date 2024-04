Met Nicky Hayen heeft Club Brugge de kans om van haar fouten uit het verleden te leren

Club Brugge heeft KRC Genk woensdag verslagen met 4-0. Blauw-zwart blijft zo druk uitvoeren op Anderlecht.

Wie had dit een paar weken geleden gedacht? Bijna niemand, zeker weten. Club Brugge is helemaal in vorm en behaalde vier opeenvolgende overwinningen in de Champions' Play-offs.

Blauw-Zwart is nu duidelijk een titelkandidaat. Hun Europese avontuur is ook nog niet voorbij. Na twee keer te hebben gewonnen van PAOK in de kwartfinales van de Conference League, heeft de club zich nu gekwalificeerd voor de halve finales van het Europese tornooi.

Slechts een dikke maand geleden liep Club Brugge flink achter in de competitie. Het had zich net op het nippertje geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League na een comeback tegen Molde.

Coach Ronny Deila had niet meer genoeg krediet bij het bestuur. De Noorse coach stond constant onder druk en de situatie bleef niet meer houdbaar.

Club Brugge besloot Deila te vervangen door de coach van Club NXT, Nicky Hayen. Een gok met heel wat risico. Sommigen dachten zelfs dat Brugge niet veel meer te zeggen zou hebben in deze play-offs.

Sommige spelers, die onder Deila wat afzwakten, zijn weer goed in vorm. Het beste voorbeeld? Michal Skoras, die sinds het vertrek van Deila een vaste basisplaats heeft verworven. Hij toonde tegen KRC Genk alweer zijn waarde.

Na het vertrek van Alfred Schreuder, besloot de club om Carl Hoefkens aan te stellen. Ondanks zeer goede resultaten, met name in de Champions League, werd hij halverwege het seizoen bedankt voor bewezen diensten. Zijn vervanger Scott Parker hield het slechts een tiental wedstrijden vol.

Rik De Mil, met meerdere jaren ervaring bij de jeugd van Club Brugge, nam het stokje over en trok de situatie even recht.

Dit seizoen besloten de bestuurders om Ronny Deila aan te stellen, die een goed seizoen achter de rug had bij Standard. Deze keuze bleek niet de beste te zijn.

Binnen enkele weken moet het bestuur een beslissing nemen over Hayen. Het verlengen van zijn contract zou voor hen een prioriteit moeten zijn, gezien zijn werk en impact op het team.

Zo zouden ze kunnen leren van fouten uit het verleden. Blauw-zwart kan nu een coach aanstellen die het Club-DNA goed kent in plaats van iemand die minder bekend is met de club.