De meest getalenteerde van Club Brugge, maar... "Hij vergooit zijn talent"

Het is een beetje een enigma geworden bij Club Brugge: de prestatiecurve van Andreas Skov Olsen. De Deen is ontegensprekelijk een fantastische voetballer, maar hij kan geen regelmaat in zijn prestaties leggen.

Voor Club Brugge-icoon Paul Okon is het duidelijk wie de meest getalenteerde is. Niet Antonio Nusa, wel Skov Olsen. “Op training werd vaak duidelijk dat hij te goed is voor Club", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Tijdens die trainingen werd ook duidelijk waarom hij nog geen toptransfer kon realiseren. “Absoluut”, aldus Okon. “Skov Olsen heeft de kwaliteiten om hoger te mikken - het verbaast me niet dat grote clubs hem op de radar hebben."

"Langs de andere kant vergooit hij zijn talent een beetje doordat hij geen constante in zijn spel legt, vaak geblesseerd is,… Ik heb daar nooit met hem over gesproken. Hij is geen open boek.”

Skov Olsen blijkt ook niet de makkelijkste te zijn. Tijdens de laatste Europese verplaatsing naar PAOK pakte hij zelfs het vliegtuig omdat hij op ramkoers lag met de medische staf van blauw-zwart en een Deense dokter naar zijn blessure wou laten kijken.

De voorbije vier matchen kon Nicky Hayen door een heupblessure niet op hem rekenen en ook in Genk zal hij nog niet van de partij zijn. Maar intussen lijkt Michal Skoras het op zijn positie enorm goed te doen.