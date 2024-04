Mentor van Wouter Vrancken én Nicky Hayen: "Hij kan de tegenstander én de scheidsrechter bespelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staan Genk en Club Brugge een tweede keer tegenover elkaar. Een tweede duel tussen Wouter Vrancken en Nicky Hayen, ex-ploegmaats bij STVV. Hun voormalige coach, Jacky Mathijssen, kent hen maar al te goed.

Mathijssen weet dat het twee héél verschillende karakters zijn. “Wouter leunt heel dicht bij mijn karakter aan. Hij slaagde er heel goed in om iedereen te bespelen, zowel de tegenstander als de scheidsrechter", vertelt hij in HBvL.

Mathijssen moest hem wel pushen om trainer te worden. "Tig keren heb ik hem aangespoord om de trainerscursus te volgen. Omdat ik wist dat hij het ooit zou gaan doen. (En omdat ik hem in de toekomst graag aan mijn zijde wilde. Maar Wouter hield lang de boot af, had het gevoel van wat gaan ze me op school leren ?"

Hayen was dan weer een pak rustiger als speler. "Nicky heeft zich gesmeten, hij is geen enkele uitdaging uit de weg gegaan. Hij belde me regelmatig op, als hij een beslissing moest nemen."

Wie je ook belt, ze zullen altijd vol lof over hem spreken

"Welke ex-club je ook belt, ze zullen altijd vol lof over hem spreken. Omdat hij altijd vol gaat voor de club. Hij is een teamspeler, daarom klikt het ook zo goed bij Club. Daar kan je alleen op die manier succesvol zijn, je moet je in de organisatie kunnen inpassen.”

De twee Limburgers bewijzen dat je niet altijd naar een buitenlandse coach moet kijken. “Ik heb het al zo vaak gezegd, wij hebben te veel talent om voortdurend elders trainers te zoeken. Bovendien blazen jongens als Hayen en Vrancken niet te hoog van de toren. Ze zijn wie ze zijn, heel nederig en respectvol."