Mignolet slaat hard terug na kritiek op sociale voordelen: "Is België erbij gebaat dat ik, Vertonghen en Alderweireld in het buitenland spelen?"

De politiek wil weer de sociale voordelen die voetbalclubs krijgen, aanpakken. Simon Mignolet, vertegenwoordiger van de spelersvakbond, heeft daar heel wat bedenkingen bij.

Mignolet snapt de discussie over de RSZ-bijdragen, maar vindt dat er te veel over percentages gesproken wordt en te weinig over absolute bedragen. Hij denkt dat hogere belastingen de topspelers zal wegjagen en er zo minder geld naar de staat zal vloeien.

"Er zal misschien procentueel een mooiere verdeling zijn, maar in euro's zal dat bedrag dalen. De betere spelers gaan wegblijven en zullen niet meer bijdragen. Zonder die spelers zullen Belgische clubs minder goed presteren Europees, wat op zijn beurt voor minder inkomsten zal zorgen en talenten zal wegjagen", zegt hij in HLN.

Daarnaast wordt volgens de doelman te vaak vergeten wat ze wel opleveren aan de staat. "Samen met de clubs zullen we na de fiscale hervorming volgende legislatuur 200 miljoen euro extra bijdragen, dat zijn geen cijfers na de komma."

“Ik speel intussen vijf jaar weer in België. Al die tijd betaal ik hier mijn belastingen. Het is jammer dat daar nooit over wordt gepraat. Hetzelfde voor Jan Vertonghen, die teruggekomen is uit Portugal, of Toby Alderweireld uit Qatar.”

De (voormalige) internationals hebben ook nog een andere rol. "We spelen ook een belangrijke rol in de opleiding van jonge spelers - wat een belangrijk onderdeel van de regelgeving is. Dat aspect wordt vaak vergeten.

"Wij zorgen in de kleedkamer voor de begeleiding van jonge talenten - kijk maar naar wat Vertonghen doet in de begeleiding van Zeno Debast, of Toby Alderweireld voor Zeno Vandenbossche. Ik probeer ook mijn rol te spelen bij jongere doelmannen van Club.”

“Ik weet dat veel voetballers goed hun brood verdienen. Maar is België er dan bij gebaat dat we in het buitenland voetballen en daar belastingen betalen?