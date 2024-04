Enorm veel lof voor speler van Club Brugge: "Hij speelt op Premier League-niveau"

Club Brugge pakte woensdag uit met een ruime 4-0-overwinning tegen KRC Genk. De trein van blauwzwart dendert maar voort onder trainer Nicky Hayen.

Club Brugge is ontzettend goed bezig sinds Nicky Hayen het roer overnam van de ontslagen Ronny Deila. Volgens Tom Boudeweel was wat blauwzwart liet zien tegen KRC Genk de afgelopen twee jaar al niet meer vertoont.

Nochtans was KRC Genk op dit moment ook heel goed aan het spelen, maar Hayen slaagt er telkens in de zwakte van zijn tegenstander te vinden en dat meteen de omzeilen. Het game plan dat hij op tafel legt klopt gewoon altijd.

En er is meer. “Daarnaast heeft hij de volledige ploeg mee in zijn verhaal: iedereen gelooft in hem en omgekeerd. Meer moet je als trainer niet doen”, zegt Tom Boudeweel over de prestaties van Club Brugge op Sporza.

Op naar nieuwe landstitel

Bij bepaalde spelers is het opmerkelijk hoe goed ze in hun vel zitten. “Onyedika speelt op Premier League-niveau, zowel in de opbouw als in balverlies. En Vanaken... Ook hij was geweldig tegen Genk. Net als Igor Thiago - je zou niet zeggen dat die gast 11 matchen niet scoorde. Het was een veelzeggend beeld hoe hij naar Hayen liep na zijn treffer.”

Als Club Brugge nog vijf keer erin slaagt om zo te spelen als tegen de Limburgers dan is het ongetwijfeld weer landskampioen in de Jupiler Pro League.