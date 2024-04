Club Brugge-legende wijst Bart Verhaeghe op zijn fout: "Het verschil is dag en nacht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft nog niet verloren in de play-offs. Ze speelden één keer gelijk en wonnen de rest. Daarmee zijn ze weer titelkandidaat. Een groot verschil met onder Ronny Deila en volgens Paul Okon heeft dat alles te maken met Nicky Hayen.

Hayen wist wat hij eerst moest aanpakken toen hij werd aangesteld. "De organisatie bij Club is een pak beter sinds Nicky Hayen heeft overgenomen”, aldus Paul Okon in een interview met Het Nieuwsblad. “Hij doet het verbazingwekkend goed. Ik zie niet in waarom Club niet zou overwegen om Hayen aan te stellen voor de langere termijn.”

Okon werkte eerder samen met Hayen toen hij assistent was van Carl Hoefkens en Hayen nog bij Club NXT zat. "Ik kan Nicky alleen maar lof geven - het verschil is dag en nacht met Deila. Op Club moeten ze stilaan spijt hebben dat ze die keuze niet vroeger gemaakt hebben.”

Het brengt de Club-legende terug bij een uitspraak van Bart Verhaeghe. Die vindt dat als de structuur goed is, het niet uitmaakt wie er trainer is. Hayen bewijst het tegendeel.

Waarom zijn er vorig seizoen dan drie trainers geweest?

“Waarom heeft Club dan Deila aan de deur gezet net voor de play-offs? En waarom zijn er vorig seizoen dan drie trainers geweest? Als het toch niet van belang is wie langs de lijn staat, dan kon je evengoed niet veranderen.”

Zo kwam hij ook terug op zijn eigen ontslag toen Hoefkens moest vertrekken. Zo gaat het tegenwoordig. Vliegt de trainer buiten, dan mogen ook zijn assistenten hun boeltje pakken. Ik voel geen rancune, ik kon begrip opbrengen voor de omstandigheden, maar misschien zou ik het wel anders gedaan hebben.”