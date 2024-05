Vertonghen een coole kikker? De reden voor zijn braken toont aan hoe zeer hij met zijn job bezig is

Een brakende Jan Vertonghen. We hebben het al een paar keer gezien, maar nooit echt aandacht aan besteed. Omdat het zondag op Union bij twee spelers - ook Ashimeru leegde zijn maag - gebeurde, kwam het nu in de schijnwerpers. Blijkbaar is het coole uiterlijk van Vertonghen soms ook een façade.

Laat u niet misleiden. Bij Vertonghen lijkt alles van hem af te glijden, maar dat is slechts uiterlijk. Binnenin is de recordinternational nog steeds gedreven en legt hij zichzelf heel veel druk op.

Dat is ook één van de redenen waarom hij nog geen nieuw contract tekende. Een ander had in zijn situatie misschien wel al de knoop doorgehakt, maar Vertonghen wil er 100 procent zeker van zijn dat hij nog op topniveau kan acteren.

Die stress komt dan ook tot uiting voor een match. “Overgeven en misselijkheid worden vanuit het braakcentrum in de hersenen aangestuurd”, legt maag-darmspecialist van het UZ Gent gastroDanny De Looze uit in Het Nieuwsblad.

“Het braakcentrum kan geactiveerd worden door stresshormonen. De ene is daar gevoeliger voor dan de andere. Jan Vertonghen is een ervaren voetballer, maar dat heeft er op zich niets mee te maken. Je hebt ook ervaren artiesten die al tientallen jaren optreden en toch nog plankenkoorts hebben en braken.”

Op zich is het geen probleem, want Vertonghen heeft dat wel onder controle en het beïnvloedt zijn prestaties niet. Eens de match begonnen is, ebt de stress weg en is hij volledig geconcentreerd.