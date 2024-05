KNOTSGEK! Real Madrid en Bayern München hebben de kaarten op tafel gegooid! Dit is de finale van de Champions League

Real Madrid - Borussia Dortmund is op één juni de finale van de Champions League. Bayern München stond op een zucht van de overwinning, maar de Spaanse grootmacht ging er in de slotfase op én over.

88' en 90+1'. Bayern München leek op weg naar een 0-1-overwinning in het Estadio Santiago Bernabeu. Tot Real Madrid besloot om de duivels te ontbinden. In een knotsgekke slotfase ging De Koninklijke via twee doelpunten van Joselu - wat een wissel van Carlo Ancelotti - op én over Der Rekordmeister. Al leven we mee met Manuel Neuer. De Duitse goalie was aan een wereldpartij bezig. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo,... Keer op keer stond hij in de weg. Tot 88'. Neuer kon een schot(je) niet klemmen. Joselu was er als de kippen bij om de gelijkmaker tegen de touwen te duwen. De aanvaller deed het enkele minuten nog eens over. Finale... met Thibaut Courtois? Wembley ontvangt op één juni Real Madrid en Borussia Dortmund voor de finale van Het Kampioenenbal. Thibaut Courtois zat vanavond op de bank. Dat zal in Londen niét het geval zijn.





