KAA Gent troeft onder meer Club Brugge af voor Genk-coach Wouter Vrancken: wie wordt de grote overwinnaar?

Het is stilaan duidelijk dat we op weg zijn naar een serieuze carrousel onder de voetbaltrainers aankomende zomer. Daarbij zal ook zeker over Wouter Vrancken wel wat verteld worden. Hij lijkt op weg naar ... KAA Gent.

De voorbije weken werd ook Club Brugge genoemd voor de huidige coach van KRC Genk, maar ondertussen lijkt het duidelijk dat KAA Gent de nieuwe ploeg zou kunnen gaan worden voor Wouter Vrancken. Bij de Buffalo's is het avontuur van Hein Vanhaezebrouck meer dan waarschijnlijk na dit seizoen geschreven. Er waren de nodige geruchten over de mogelijke komst van Besnik Hasi - einde contract bij Mechelen. Dat lijkt nu echter niet door te gaan. En dus moesten Sam Baro & co op zoek naar een alternatief, dat ze nu hebben gevonden bij Wouter Vrancken. Die lijkt aan zijn laatste weken bezig bij Genk na een seizoen van heel vaak net niet, zowel Europees als in de competitie. Er gaat zelf al een gerucht dat Vrancken nog deze week zou worden ontslagen. Mogelijk dat een eventueel barrageduel tussen Genk en Gent voor Europees voetbal te lastig zou liggen en er daarom nu al een beslissing wordt genomen? Bij KAA Gent hadden sommige supporters liever gezien dat Hein Vanhaezebrouck toch zou blijven, maar dat was met de nieuwe baas een moeilijk gegeven. En ook huidig assistent Danijel Milicevic hadden sommige fans hoog zitten - ook hij zal het dus niet worden. Vrancken is natuurlijk ook een oude bekende - hij speelde tussen 2004 en 2006 voor de Buffalo's. Niemand die dus bij voorbaat tegen De Keizer uit Sint-Truiden zal zijn. Maar is het een goede match tussen hem en Gent? De voorbije maanden was Vrancken meermaals duidelijk richting zijn bestuur in Genk en liet hij verstaan dat er deze winter een verlies aan kwaliteit is gebeurd door een aantal uitgaande transfers. Rest de vraag: kan hij zijn stempel in Gent meer drukken? Hein Vanhaezebrouck - toch ook geen doetje - zag deze winter met Fofana, Cuypers en Gift Orban meer dan de helft van zijn productie vertrekken. Ook Gent wist zich vanaf januari minder te wapenen en greep zelfs naast de Champions' Play-off.