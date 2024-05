BREAKING: Wouter Vrancken en KRC Genk gaan per direct uit elkaar

Wouter Vrancken is niet langer de coach van KRC Genk. De wegen van beide partijen scheiden met onmiddellijke ingang.

Wouter Vrancken verlaat KRC Genk per direct. Dat werd bevestigd aan de redactie van Sporza. De coach zal de resterende wedstrijden van De Smurfen niét meer voor zijn rekening nemen.

Het nieuws zal morgen bevestigd worden door Genk. Vrancken krijgt de kans om afscheid te nemen van de spelersgroep vooraleer zijn vertrek wereldkundig zal worden gemaakt.

© photonews

Vrancken heeft een mondeling akkoord met KAA Gent. De voormalige speler van De Buffalo's volgt er volgend seizoen Hein Vanhaezebrouck op.

De coach had nog een contract tot medio 2026 in Limburg, maar dat wordt in onderling overleg verbroken. Een verdere samenwerking was immers niet meer mogelijk.

Titelkoorts

Vrancken was sinds vorig seizoen aan de slag bij Genk. Hij strandde er in zijn eerste seizoen op een zucht van de titel. Een prestatie die hij dit seizoen niét kon herhalen.