Vormer heeft - net als Conner Rousseau - boodschap voor Club-spelers: "Kapotmaken die gasten!"

Alles wat ook maar een beetje blauw-zwart hart heeft, leeft vandaag vol zenuwen toe naar de match tegen Fiorentina. Club Brugge moet een 2-3-achterstand ophalen, maar de fans geloven er volop in. Ex-kapitein Ruud Vormer niet in het minst.

Vormer was negen jaar lang één van de spilfiguren in Jan Breydel. De liefde voor blauw-zwart is niet verminderd nu hij bij Zulte Waregem speelt. Hij zal supporter nummer 1 zijn vanavond.

“Mannen! Heel veel succes tegen Fiorentina. Pak die gasten bij hun strot, met de supporters achter jullie", laat hij weten in HLN. "Gewoon vlammen zoals jullie de laatste weken aan het doen zijn. Gas geven en kapotmaken die gasten. Ik zie jullie snel... In de finale van de Conference League!”

Ook Conner Rousseau zal zijn telefoon regelmatig checken. Hij zal de wedstrijd immers niet kunnen zien omdat hij bezig is met zijn verkiezingscampagne. Maar als supporter zal hij het daar wel moeilijk mee hebben.

“Alle Rousseaus komen uit West-Vlaanderen en mijn vader was vroeger abonnee dus Club zat er van jongsaf aan in bij mij. Ik heb nog altijd een oude sjaal die hij me ooit gaf — maar intussen ook wel een nieuw exemplaar."

"Zelf probeer ik drie, vier keer per jaar naar een wedstrijd te gaan. Ik vind de campagne van Club echt wel inspirerend. Hopelijk loopt die van mij even goed."