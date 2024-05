BREAKING: Standard nog dieper in de problemen: transferverbod én negatief advies voor licentie

Na de hele malaise rond eigenaar 777 Partners blijft het slechte nieuws maar komen bij Standard. De Rouches hebben bepaalde verplichtingen in april niet vervuld en krijgen daarvoor een transferverbod van de Belgische voetbalbond. Tevens hebben ze een negatief advies over hun licentie gekregen.

Standard zal het transferverbod krijgen voor tekortkomingen in zijn tussentijdse controle van april. Tijdens deze controle kon de Luikse club geen bewijs leveren van bepaalde betalingen en de straf is een tijdelijk transferverbod, totdat alles is bijgewerkt.

Het verbod geldt voor de komende zomerse transferperiode. Hoewel sommige dienstverleners de afgelopen uren zijn betaald, zijn er nog steeds aanzienlijke vertragingen, vooral bij zelfstandige werknemers, wat steeds meer vragen oproept over de toekomst van de club.

Het blijkt ook dat Nils Van Branteghem, de licentiemanager, een negatief advies heeft gegeven voor de toekenning van de licentie aan Standard. Hij werd echter niet gevolgd door de licentiecommissie, die met name vertrouwde op de garanties die door 777 Partners waren ingediend om groen licht te geven.

Dat roept nu wel vragen op. De licentiecommissie gaf eerder geen verklaring voor zijn beslissing, maar na wat er de voorbije dagen allemaal naar buiten kwam, zijn er wel heel wat waarnemers die meer uitleg willen.

Vandaag staan er gesprekken op het programma op de club. Ze willen de stand van zaken bespreken met de Amerikaanse eigenaar en duidelijkheid krijgen.