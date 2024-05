Peter Crouch vertelt hilarische anekdote over zijn ontmoeting met... Braziliaanse Ronaldo

Een anekdote met Peter Crouch in de hoofdrol staat meestal garant voor hilariteit. De voormalige Engelse international liep in Ibiza Ronaldo tegen het lijf. Leestip: u mag al beginnen lachen.

Peter Crouch vertelt in The Sun over Ronaldo. De Braziliaanse ster was altijd al het grote voorbeeld van de voormalige aanvaller. Al had Crouch de ontmoeting toch liever anders zien verlopen.

"Ik heb Ronaldo effectief een keertje ontmoet", vertelt Crouch de anekdote. "Ik was op vakantie in Ibiza en plots zag ik hem op het strand liggen. Ronaldo had het druk met biertje na biertje weg te werken. Ondertussen balanceerde er een asbak op zijn buik."

De 42-voudig Engels international - Crouch telt ondertussen zelf al 43 lentes - hield de Braziliaan een tijdje in de gaten. "Het was eigenlijk een enorm grappig zicht. Iedere keer als zijn biertje leeg was kreeg hij een nieuw flesje van zijn gezelschap. Dat was trouwens een supermodel die een pak jonger was dan hijzelf."

"Uiteindelijk ben ik op hem afgestapt", gaat de voormalige aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool FC verder. "Het was wellicht mijn enige kans om op de foto te gaan met Ronaldo."

Ronaldo dacht ik gewoon een fan was. Hij had geen flauw benul dat ik ook een voetballer was

Al had Crouch zich die ontmoeting anders voorgesteld. "Ik had gehoopt dat hij zou weten wie ik was. Hij dacht wellicht dat ik een fan was die een foto wou. (lacht) Ik ben dan maar weggegaan zonder te zeggen dat ik zelf een voetballer was."