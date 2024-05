Deze keer wel snel duidelijkheid? Romelu Lukaku is onderweg naar nieuwe topclub

Hij is het sinds het nieuwe Kuifje-uniform misschien al gewend om in het lichtblauw te spelen... Romelu Lukaku zou zijn transferbeslommeringen graag opgelost zien voor het EK begint. Chelsea wil hem verkopen en er is al een geïnteresseerde club.

Napoli heeft woensdag Giovanni Manna aangesteld als sportief directeur. De 35-jarige Italiaan komt over van rivaal Juventus, waar hij hoofd van de jeugdafdeling en sportief directeur bij de beloftenploeg was. En er zit ook een nieuwe coach aan te komen. Manna wordt in Napels de opvolger Mauro Meluso, die na een jaar alweer aan de deur werd gezet. Onder Meluso’s bewind kende Napoli een seizoen om snel te vergeten. De Italiaanse topclub startte als landskampioen, maar eindigde pas op de tiende plaats in de stand en greep zo voor het eerst sinds lange tijd naast Europees voetbal. Met Manna, die eerder ook sportief directeur was bij het Zwitserse FC Lugano, hoopt Napoli zo snel mogelijk terug mee te doen voor prijzen. De club heeft daarvoor met Antonio Conte ook een nieuwe coach in gedachten. De Italiaanse media weten meteen ook wie hij ziet als vervanger van Victor Oshimen, de superspits die ze deze zomer voor veel geld willen verkopen. Dat zou Romelu Lukaku zijn, die hij bij Inter ook al onder zijn hoede had en waarmee hij in 2021 dankzij Big Rom kampioen werd. Lukaku (31) keert terug naar Londen na een jaar op huurbasis bij AS Roma. Bij Chelsea is ‘Big Rom’ ongewenst. Vorige zomer, bij zijn verhuur aan AS Roma, werd afgesproken dat hij deze zomer voor circa 43 miljoen euro de Londense club mag verlaten.