Dit is hoe de voorbereiding van Club Brugge er gaat uitzien, met al drie tegenstanders die vastliggen

De voorbereiding van Club Brugge is in grote lijnen al klaar. Dat er een oefenmatch zou gespeeld worden tegen het PSV van Noa Lang was al geweten. Maar er staat er ook eentje tegen AEK Athene op het programma.

Blauw-zwart zal op 24 juni de trainingen hervatten. Daar zal ook de eerste keer getraind worden, wel met de jongens die geen internationale verplichtingen hadden, want die krijgen uiteraard langer vakantie. Op 29 juni wordt er dan geoefend tegen amateurklasser FC Knokke in Heist, op 6 juli is AEK Athene de tegenstander. Voor die wedstrijd moet nog een locatie vastgelegd worden, weet Het Nieuwsblad. Net als vorige zomer gaat Club Brugge op trainingskamp naar Sint-Michielsgestel. Van 8 tot en met 13 juli verblijft de club in Nederland. Tijdens deze periode wordt er één oefenwedstrijd gespeeld: op 13 mei tegen PSV, het team van Noa Lang. Deze wedstrijd vindt plaats in Eindhoven en wordt achter gesloten deuren gehouden. In de aanloop naar de start van de competitie speelt Club Brugge nog een oefenwedstrijd tegen Dender op 17 juli. Het weekend van 20 en 21 juli staat in het teken van de Supercup tegen Union, die op Jan Breydel gespeeld wordt. Het lijkt vrijwel zeker dat Nicky Hayen doorgaat als hoofdcoach van Club, hoewel dit nog officieel bevestigd moet worden.