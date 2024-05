Jean-Marie Pfaff gelooft in slaagkansen Kompany bij zijn ex-club: "Ik had hem echter liever nog bij Anderlecht gezien"

Vincent Kompany heeft gisteren zijn krabbel gezet onder een contract voor drie jaar bij Bayern München. Het gaat snel voor de jonge trainer, te snel volgens sommigen. Vooral omdat hij naar een topclub trekt nadat hij net degradeerde met Burnley. Jean-Marie Pfaff is het daar niet mee eens.

Pfaff vindt dat hij die kans moet krijgen. "Vincent heeft een grote ervaring als speler en is gewend om met grote trainers te werken. Hij heeft een goede visie en ik ben niet verrast dat hij deze kans krijgt na zo'n mooie carrière", zegt hij bij Sudinfo.

"Nu, deze kans bij een heel grote club is een enorme uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij zal slagen en dat hij daar goede dingen zal doen. Hij zal een hyperprofessionele club ontdekken waar men werkt met een collectieve visie, omringd door persoonlijkheden zoals Breitner, Hoeness, Rummenigge, Dremmler."

Kompany was wel niet de eerste keuze, maar dat stoort Pfaff niet. "Neem de huidige trainer van Bayer Leverkusen. In Spanje begon Xabi Alonso ook in een lagere divisie met het B-team van Real Sociedad: hij werd kampioen en het seizoen daarop degradeerde hij. Toch sloot hij zich aan bij Bayer en nu is hij ongeslagen kampioen in Duitsland."

"Vincent Kompany heeft zijn leertijd doorgebracht bij Anderlecht en werd daar net zo gesteund als de huidige trainer. Ik zou echter veel liever Kompany bij Sporting zien dan Riemer... Ik vind het fantastisch om een Belgische coach de leiding te zien nemen over een grote club in een grote competitie."

"Na Anderlecht maakte hij een stap terug door naar Burnley in de Championship te gaan. Hij werd kampioen en dit seizoen was minder goed, maar dat verandert niets voor mij. Hij heeft een ander profiel dan Nagelsmann of Tuchel, die alleen in amateurclubs hebben gespeeld. Je kunt ze niet met hem vergelijken. Kompany heeft een visie op voetbal, hij weet hoe hij zich moet organiseren en wat nodig is om succes te boeken. Ik geloof erin."