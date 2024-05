Jesper Fredberg blijft eerlijk over Anderlecht: "Wat er beter kan? Daar heb ik meer dan twee minuten voor nodig"

Anderlecht kon dit seizoen geen kampioen spelen, al stond de club er niet slecht op. Volgend jaar zal het nog beter gaan weet Jesper Fredberg.

Anderlecht eindigde derde in de Jupiler Pro League. Op de voorlaatste speeldag verloor het met 0-1 van Club Brugge en had paars-wit zijn lot niet meer in eigen handen.

De laatste wedstrijd werd met 3-1 verloren van Antwerp, daardoor moest Anderlecht niet eens hopen op een mirakel. Na afloop kwam Jesper Fredberg het uitleggen. Hij heeft duidelijk veel zin in volgend seizoen.

"We moeten stappen blijven zetten", begint hij. "Eentje daarvan is consistent zijn, wedstrijden sneller afmaken als we de kans hebben. De honger moet nu blijven komen. Wij zullen er weer staan, volgend seizoen gaan we weer jagen", waarschuwt hij de andere clubs al even.

Met een aantal dingen is hij zeer blij. "Ik ben er trots op dat we een zo'n goede teamgeest hebben gecreëerd, op en naast het veld. Dat is een prestatie, gezien van waar we komen. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de fans hebben gekregen. Dat betekende veel voor ons en geeft ons veel vertrouwen."

Fredberg beseft ook wel dat er nog ruimte is voor verbetering. "Wat er beter kan? Daar heb ik meer dan twee minuten voor nodig (lacht). Maar dat is omdat we veel ambitie hebben, we willen meer doen. We willen nog sterker zijn. Het gaat met ups en downs. Ik heb er veel vertrouwen in dat het volgend seizoen nog beter gaat gaan."