📷 Heerlijk spandoek blijkt visionair, met dank aan mirakelman - en er is nieuws over zijn toekomst

"Met de Kortrijkzaan heb je nooit gedaan!" Het spandoek dat de supporters van KV Kortrijk voor de wedstrijd tegen SK Lommel lieten zien werd uiteindelijk na 120 minuten knokken, zwoegen, zweten en de regen trotseren een visionair spandoek. Met dank ook aan IJslandse branie.

Freyr Alexandersson werd in januari de nieuwe coach van KV Kortrijk. Hij nam het stokje over van Joseph Akpala, die de voorbije weken T1-ad interim was bij De Kerels. De Kerels plukten hem weg bij Lyngby Boldklub uit Denemarken.

Daar lag hij nog tot juni 2025 onder contract, bij Kortrijk tekende hij tot 2026. Zoals we in januari al schreven: Freyr Alexandersson mag een echte mirakeltrainer genoemd worden, in zijn land en in Denemarken waren ze dan ook verrast dat hij koos voor een bescheiden club als Kortrijk.

© photonews

Freyr Alexandersson was in het verleden onder meer coach van de vrouwenploeg van IJsland en assistent bij de mannen. Hij deed ervaring op als directeur van de scoutingafdeling in zijn land en was onder meer assistent onder Arnar Vidarsson, Erik Hamren, Kristjan Gudmundsson en Heimir Hallgrimsson.

Sinds juli 2021 was hij actief bij Lyngby BK in Denemarken. Daar liet hij heel leuke dingen zien en zorgde hij meteen voor een promotie naar de Superliga. Het seizoen nadien zat het team hele lange tijd in vieze papieren en leek degradatie logisch te worden.

Mirakelman doet het opnieuw

Dankzij een verdubbeling van het aantal punten in de laatste vijf matchen van het seizoen (van 8 naar 16) én 12 op 30 in de play-downs wist degradatie vermeden te worden. Dat was in Denemarken een half mirakel te noemen. Dit seizoen deed hij het nog eens dunnetjes over bij Kortrijk.

© photonews

De coach is geliefd in Kortrijk. Voor de laatste match ging hij al eens de fans opzwepen, in de perszaal begroet hij iedereen even hartelijk en hij spreekt altijd bevlogen, maar met het hart op de tong - dat hebben ze in West-Vlaanderen graag.

Normaliter blijft hij ook volgend seizoen gewoon de coach bij De Kerels en dan hebben die al hun eerste toptransfer in huis gehaald. De coach zelf gaf aan te willen blijven, normaliter komt ook zijn gezin deze zomer over uit Denemarken.