Deze Rode Duivel wil Europese top overtuigen op het EK: "Dit is een podium"

Als we spreken over het middenveld van de Rode Duivels is het toch wel opmerkelijk te noemen dat een jongen met elf caps nooit ter discussie zal staan als basisspeler. Amadou Onana is in korte tijd onmisbaar geworden bij de nationale ploeg. En hij hoopt dat ook te laten zien aan de Europese top.

Onana heeft al een WK gespeeld, maar dat verliep niet meteen naar verwachting. "Ik vind het leerproces belangrijk. Het WK was belangrijk voor mijn ontwikkeling, ik ben er volwassener geworden. De kaarten die ik pakte, zijn een voorbeeld", vertelt hij in HLN.

"Daar wilde ik in groeien. Je kon dit seizoen zien dat ik minder kaarten pak. Dat toont toch een zekere maturiteit, want de Premier League is de meest intense competitie in de wereld. Ik leer nog altijd bij, en ik moet nog bijleren in de toekomst, maar op dit EK ga ik proberen ‘strategisch’ zo goed mogelijk te presteren."

Het potentieel van de Rode Duivels is onmiskenbaar, maar zijn ze ook al rijp genoeg om er iets uit te halen. "Ik denk dat we veel jonge gasten hebben die hongerig zijn en vol goeie bedoelingen zitten. We zijn allemaal gemotiveerd. Het potentieel is er, we moeten enkel nog een beetje geduldig zijn en hard werken."

Maar kunnen we ook het EK winnen? “Het is mogelijk. Omdat we enorm veel talent hebben, en tegelijk veel ervaring. We zijn meer dan ooit een hecht team."

Op persoonlijk vlak wil Onana tonen dat hij hoger aankan dan Everton. "Op vorige toernooien heb je gezien dat de spelers die het goed deden, de stap hogerop zetten naar de topclubs. Dat is iets waar ik naar streef. Ik heb zin om me aan de Europese top te tonen en te tonen wat ik in mijn mars heb. Dit EK is een podium."